Baby uit baarmoeder vermoorde moeder gesneden

CHICAGO - Een hoogzwangere Amerikaanse is gewurgd en haar baby is uit haar lichaam gesneden. De 19-jarige moeder had een advertentie op Facebook gezet omdat ze op zoek was naar een kinderwagen en babykleertjes. Een vrouw lokte haar naar haar huis met het aanbod van gratis kleertjes en sloeg daar toe, stelt de politie in Chicago.