Taiwan staat homohuwelijk toe

Taiwan is het eerste land in Azië dat deze vorm van gelijkberechtiging mogelijk maakt, ondanks de verdeeldheid onder de bevolking. Er is overigens nog geen duidelijkheid over onder meer het adoptierecht. Duizenden leden van de Taiwanese lhbt-gemeenschap juichten vrijdag voor het parlementsgebouw in de regen het besluit toe en zwaaiden met regenboogvlaggen. Er was ook een tegendemonstratie.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik