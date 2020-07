’Duikers treffen Ferrari op bodem van het IJ’

De auto werd 17 juni aangetroffen door de duikers. Daarop is de politie ingelicht. Mogelijk gaat het om een gestolen exemplaar. Twee weken later is opnieuw naar het voertuig gedoken.

De Ferrari zou op de kop in het modderige water liggen. „Zodra de auto uit het water is zal het elders worden onderzocht om een eventueel misdrijf uit te kunnen sluiten”, meldt een politiewoordvoerder. „Dat het om een Ferrari gaat die in het IJ ligt, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Het is onze plicht als politie om uit te zoeken wat daar gebeurd is.”

De auto moet morgen uit het IJ worden getrokken, mits dat lukt vanwege het vele zand en modder.

