Grumpy Cat is dood

Tardar sauce, zoals het dier eigenlijk heet, dankte zijn opvallende blik aan een combinatie van dwerggroei en een onderbeet. Het beest werd in 2012 een internetsensatie toen de broer van haar baasje een foto op internetforum Reddit plaatste. Sindsdien figureerde het dier in talloze ’memes’, foto’s die over sociale media vlogen.

De Grumpy Cat werd commercieel flink uitgebuit. Zo sloot zijn baasje in 2013 een contract met de Californische koffiezaak Grenade. Voor 150.000 dollar mag dat bedrijf de beeltenis van de kat gebruiken voor een speciaal soort cappuccino, de ’Grumppucino’. Toen die koffiezaak de beeltenis op andere producten gebruikte, volgde een rechtszaak, waar de kat zelf aanwezig was.

Ook had de kat zo’n negen miljoen Facebookvolgers, speelde het dier een rol in een musical én was er een Grumpy Cat in Madame Tussauds.

Op Instagram nemen de baasjes afscheid van Grumpy Cat: „Behalve dat ze een familielid was, heeft ze miljoenen mensen over de hele wereld een lach gegeven”, zo klinkt het. „In gedachten blijft ze altijd bij ons en haar miljoenen fans.” Ze schrijven op Facebook: ’Some days are grumpier than others...’