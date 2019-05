Kaag verwerpt claim over ’arrestatie’ Kuzu

Minister Kaag (Buitenlandse Handel) zegt in een reactie dat Kuzu niet zou zijn gearresteerd, maar dat wel zijn vlag in beslag is genomen. „Verder heeft hij zijn weg kunnen vervolgen.” De lezing van Denk van het verhaal lijkt dus overdreven, die partij schreeuwt wel vaker om aandacht.

Denk zegt dat haar fractieleider op werkbezoek is in Israël. Gisteren zou hij nog bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv geweest zijn.

Het gaat de laatste tijd niet zo goed met Denk. De partij stelde teleur bij de Provinciale Statenverkiezingen en is wat onzichtbaar geraakt. Ook de peilingen voor de Europese verkiezingen beloven weinig goeds.

Een beproefd middel van Denk om aandacht te krijgen is om expres een rel te veroorzaken. Zo werd gisteren een filmpje gelanceerd waarin vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt. Minister Kaag noemt ook dat het ter plekke als gevoelig wordt ervaren op ’vrijdag gebedsdag’ als iemand zo rondloopt, met een Palestijnse vlag voor militairen.

