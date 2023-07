Premium Het beste van De Telegraaf

Accijns schiet omhoog in eigen land Nederlanders massaal grens over om te tanken: ’Scheelt tientallen euro’s per keer’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Een invasie van Nederlandse kentekens bij Duitse tankstations. Ⓒ ROBERT HOETINK

Nederlanders steken zaterdag in groten getale de grens over om te tanken. De accijns in ons land stijgt per 1 juli en dat leidt bij de oosterburen tot een invasie van gele kentekens. Kuster Energy heeft in het Duitse Emmerich extra personeel ingezet. Klanten komen zelfs uit Harderwijk, ook voor tabak en drank. „Het scheelt alles bij elkaar tientallen euro’s.”