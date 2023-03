Kletsnatte week op komst: neerslagkans 90% of meer

Vannacht is het nog droog en ook morgen zal het op de meeste plaatsen nog droog blijven. Er kan plaatselijk wel lokaal wat lichte regen of motregen vallen. Dinsdag neemt de kans op regen iets toe, als er aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten buien komen opdraven, zo meldt Weeronline. De temperatuur schommelt zo rond de 13 graden.

Op woensdag overheerst de bewolking en er valt geruime tijd regen. In de loop van de middag trekt de regen naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door, met en temperatuur van weer 13 graden. Donderdag en vrijdag trekken talrijke buien over het land en daarbij kan het stevig plenzen. Ook is kans op hagel en onweer. Tevens zakt de temperatuur naar rond de 11 graden. Maar, tussen de buien door schijnt ook de zon. In het weekend overheersen ook de buien en wordt het slechts 10 graden, maar tussendoor kan de zon ook even schijnen.