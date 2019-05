Douanier haven liet 1500 kilo cocaïne door

De politie onderschepte het drugstransport op 13 februari. De 37-jarige verdachte zou in de twee weken voorafgaand aan de vondst in het bedrijfs- en informatiesysteem hebben gesjoemeld met de containercontroles. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) voerde hij in het systeem in dat er geen bijzonderheden waren bij de controle van de bewuste container met een speurhond. Maar in werkelijkheid had die controle niet plaatsgevonden. Ook handelde hij de drugscontainer handmatig af om die vrij te geven voor de invoer.

Naast valsheid in geschrifte verwijt het OM de man ook dat hij geld voor zijn illegale diensten heeft gevraagd en aangenomen. Woensdag komt hij voor het eerst voor de rechtbank in een niet-inhoudelijke zitting.

De straatwaarde van de hoeveelheid cocaïne loopt in de vele tientallen miljoenen euro’s.

De afgelopen jaren zijn meerdere douaniers vervolgd voor drugssmokkel via de haven.