Rechtszaak om 14 cent: klant betaalde €329 eigen risico, geen €329,14

U leest het goed: de Haagse kantonrechter moest zich serieus buigen over een vordering van €0,14 die AnderZorg (het internetmerk van Menzis) bij de rechtbank had ingediend. De polishouder, die bij de rechtszaak niet is komen opdagen, wordt vervolgens ook nog veroordeeld tot betaling van het bedrag.

De zaak draait om het eigen risico van €329,14 dat de verzekerde over 2018 aan Anderzorg verschuldigd was. De klant betaalde daarvan €329, waardoor er dus nog een rekening van 14 cent open bleef staan. De door Menzis ingeschakelde deurwaarder LAVG gooide hier nog eens €48,40 aan incassokosten bovenop, maar daar trapt kantonrechter mevrouw Derijks niet in. “Gedaagde heeft immers voldaan aan de aanmaning (…) door vóór het uitbrengen van de dagvaarding het overgrote deel van het verschuldigde bedrag te voldoen”, zo luidt het vonnis.

Hoewel de verzekeraar in het gelijk gesteld wordt, krijgt hij nog wel een standje van de rechter. “Ik kan u weliswaar niet het recht ontzeggen om een dergelijk bedrag in rechte te vorderen, maar dat laat onverlet dat het voeren van een gerechtelijke procedure voor de inning van een zeer gering bedrag niet is bedoeld”, sneert mevrouw Derijks in haar uitspraak.

Eerder €0,08

Menzis-topman Ruben Wenselaar uitte begin dit jaar nog kritiek op het zittende kabinet Rutte III, omdat het te weinig zou doen om de alsmaar stijgende zorgkosten binnen te perken te houden. “Het kan echt efficiënter, en daar hoeft niemand onder te lijden”, aldus Wenselaar. Kennelijk beschouwt Wenselaar het voeren van een rechtszaak over 14 cent een efficiënte besteding van zorgpremies.

Rob de Haan van Verkoopjevordering.nl werkt dagelijks met het opeisen van openstaande rekeningen en spreekt schande van de procedure die Menzis gestart is. “Dit neigt naar misbruik van recht. Het rechtssysteem is niet bedoeld om zaken met zo’n gering financieel belang te behandelen. Hiervoor moet een rechter, een griffier en overige medewerkers komen opdraven en dat terwijl het rechtssysteem al overbelast is”.

De rechtszaak van Menzis doet overigens sterk denken aan de procedure die internetbedrijf Mijndomein vorig jaar voerde om een openstaande rekening van €0,08 geïnd te krijgen. Ook daarvoor werd de Groningse gerechtsdeurwaarder LAVG ingeschakeld.