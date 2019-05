Baudet wil met Rutte naar Rode Hoed

Ⓒ Videostill Twitter

DEN HAAG - Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft een nieuw voorstel gedaan om met Mark Rutte van de VVD in debat te gaan. Hij wil hem aanstaande woensdag in de Rode Hoed treffen. Het debatcentrum in de Amsterdamse grachtengordel is die dag beschikbaar, vertelt Baudet op een filmpje van zijn partij.