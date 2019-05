Rutte: Baudet duikt

„Ik vind het een trucje om het weg te stoppen op Facebook. Zorg ervoor dat Nederland dit kan zien.” Maar Baudet houdt tot nu toe vol dat hij het op Facebook wil houden. „Dan vind ik dat hij duikt.” En: „Nou is hij aan het terugkrabbelen.”

Baudet stelde vandaag voor om Rutte woensdag in de Rode Hoed treffen. Het debatcentrum in de Amsterdamse grachtengordel is die dag beschikbaar, vertelt Baudet op een filmpje van zijn partij.

Hij stelt voor om ieder drie stellingen mee te nemen om over te debatteren. Baudet wil het onder meer hebben over open Europese grenzen en de toekomst van de euro. Het debat kan dan online worden uitgezonden.

Rutte daagde Baduet dinsdag uit om met hem op tv in debat te gaan, omdat hij hem één op één zou willen confronteren met diens ’volstrekt onverantwoordelijke’ uitspraken over Europa.

Baudet nam de uitdaging aan, maar voelt weinig voor een debat via ’tv-redacties’. Hij wil een debat dat via Facebook wordt uitgezonden. Beide partijen blijven er geharnast in zitten, waardoor een daadwerkelijke confrontatie bepaald geen uitgemaakte zaak is.