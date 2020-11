Haaruitval nog weken na corona: ’Geeft aan dat mensen iets heftigs hebben meegemaakt’

De specialisten Sjoerd de Hoog en Ella van den Hout van de ’post-covid-poli’ in Alkmaar. Ⓒ Erna Faust

Haaruitval. Dat is een van de meest opvallende naweeën van het coronavirus, waarop specialisten van de ’post-covid-poli’ in het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in Alkmaar en Den Helder tot dusverre zijn gestuit.