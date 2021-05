Agent in Landgraaf schiet op band automobilist die op hem inreed

Premium Binnenland

Teatske (26) is slachtoffer van steekincident De Pijp: ’Ze is door het oog van de naald gekropen’

De in Friesland opgegroeide Teatske (26) is een van de slachtoffers van het steekincident afgelopen vrijdag in Amsterdam. Ze raakte zwaargewond, maar haar toestand is stabiel, zegt haar vader desgevraagd.