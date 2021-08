Vrouw met rollator ’meerdere keren overreden’ in Den Bosch

De bestuurster van de auto zou bij het achteruit rijden in ’blinde paniek’ zijn geraakt toen bleek dat er een vrouw achter de auto langs liep. Ze zette het voertuig weer in zijn vooruit en reed daardoor nogmaals over het slachtoffer heen. Volgens persfotografen ter plaatse reed de bestuurster daarna opnieuw de verkeerde kant uit, maar dat is nog niet bevestigd.

De vrouw is zwaargewond onder begeleiding van een trauma-arts afgevoerd naar het ziekenhuis in Tilburg. Het rijbewijs van de bestuurster van de auto is ingevorderd. De politie doet ter plaatse onderzoek.