Warren: toegang tot abortus federaal regelen

„Dit is een duistere tijd”, schrijft Warren op het platform Medium. „Mensen zijn bang en boos. En terecht. Maar dit is niet een moment om achterover te leunen, het is tijd om terug te vechten.”

Warren is een van de twintig Democraten die strijden om de nominatie van de partij, om het volgend jaar op te nemen tegen president Trump.

