Levenslang voor Britse neonazi voor plannen aanslag op politica

Renshaw wilde de politica Rosie Cooper van Labour doden. Daarvoor had hij online een zwaard gekocht. Hij heeft bekend dat hij een terroristische aanslag wilde plegen, omdat hij de moord op politica Jo Cox wilde kopiëren. Daarnaast heeft hij een politieagent die onderzoek naar hem deed met de dood bedreigd.

De groep National Action werd in 2016 verboden, nadat die de moord op parlementslid Cox had opgehemeld. Het is de eerste extreemrechtse groepering die in Groot-Brittannië werd verboden sinds de Tweede Wereldoorlog.