VN-chef geeft Trump hint in kwestie Korea

Antonio Guterres na zijn speech. Ⓒ EPA

NEW YORK - VN-chef António Guterres heeft dinsdag opgeroepen tot staatsmanschap in de kwestie Noord-Korea. „Het is tijd om te handelen als staatsmannen, want we mogen niet slaapwandelen naar een oorlog”, zei hij. De kritiek leek volgens waarnemers gericht op het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.