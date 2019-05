Man steelt vrachtwagen vol doodskisten

Agenten werden gebeld dat er een vrachtwagen werd gestolen bij een winkel voor doodskisten. De wagen werd gespot, maar de chauffeur negeerde het stopteken van agenten.

Na een achtervolging van 40 kilometer lukte het dan toch om de vrachtwagen tot stilstand te brengen. De 39-jarige David Ayers werd gearresteerd. Volgens sergeant Dylan Bryan reed de verdachte gedurende de achtervolging onder de opgelegde snelheid.

Volgens Bryan werd de man uiteindelijk gearresteerd bij een stoplicht. In de vrachtwagen bleken drie doodskisten en een kist met gereedschap te liggen.

’Stomverbaasd’

„In eerste instantie was ik stomverbaasd toen ik de doodskisten zag, omdat ik gelijk dacht aan de overledenen die in de kist zouden kunnen liggen,” aldus Bryan. De sergeant zegt tegen Fox News dat hij niet wist wat hij kon verwachten, maar dat hij in ieder geval respectvol wilde handelen: „Zoiets heb ik in 24 jaar als agent nog nooit meegemaakt.”

Ⓒ Florida Highway Patrol

Uiteindelijk bleken de doodskisten leeg.

Ⓒ Florida Highway Patrol

David Ayers is nu verdacht van autodiefstal, vluchten en rijden zonder geldig rijbewijs. De Amerikaan werd ook gezocht voor twee andere misdrijven.