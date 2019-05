’Hij zou naar afscheidsreceptie gaan’

Ⓒ Venema Media

GRONINGEN - In Groningen wordt met verdriet en schrik gereageerd op de dood van Hidde Bergman (27) uit de Martinistad. Hij kwam dinsdagavond om het leven bij een nog in nevelen gehuld geweldsincident aan het Jaagpad bij de Zernike Campus in de studentenstad. De jongeman was vermoedelijk aan het joggen en overleed ter plekke aan steekwonden. Sportclubs roepen leden op voorzichtig te zijn rondom het terrein.