Man aangehouden om gijzeling in Rotterdam

De gijzeling vond plaats in een pand aan de Bellevoysstraat. Ⓒ GOOGLE STREET VIEW

ROTTERDAM - De politie heeft in Rotterdam een 22-jarige man uit die stad aangehouden die een tijdlang een 21-jarige vrouw heeft gegijzeld in de Bellevoysstraat. Haar melding, de tekst ‘ik word vastgehouden’ kwam via via binnen bij de politie.