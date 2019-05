Cel geëist tegen vrouw voor drogeren en bestelen dates

In het ziekenhuis bleek dat hij het zware kalmeringsmiddel clonazepam in zijn bloed had. De verdachte heeft bekend dat ze drie pillen in zijn bier had gedaan toen hij naar het toilet was. Uit zijn portemonnee stal ze 30 euro, zijn bankpas en ze pakte de autosleutels, zei de aanklaagster. Personeel van de kroeg haalde de politie erbij. De verdachte had strips met zeker 25 pillen bij zich, onder meer in haar onderbroek.

De officier van justitie vond diefstal met geweld, met voorbedachten rade, bewezen. Ook enkele andere mannen stelden dat ze door de verdachte waren bedwelmd, maar zij deden geen aangifte of het was niet meer te bewijzen.