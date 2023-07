Vertrek Sylvana Simons: betekent dit het einde van Bij1?

Den Haag - Ze kwam, zag en vertrok. Ruim twee jaar na haar triomfantelijke entree in de Tweede Kamer trekt Sylvana Simons de deur in politiek Den Haag eind november alweer achter zich dicht. Na de zoveelste ruzie in haar partij, waarbij ook kritiek kwam op Simons, slachtoffert ze nu zichzelf. Betekent dit ook het einde van Bij1?

