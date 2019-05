Politie wekt slapende man in zelfrijdende Tesla op A27

Ⓒ INSTAGRAM pol_infranw

EEMNES - Een opmerkelijk tafereel op de A27 bij Eemnes in de nacht van donderdag op vrijdag. De snelwegpolitie trof er een automobilist aan die wel erg dicht op zijn voorganger reed. Bij nadere inspectie bleek de bestuurder in slaap gevallen te zijn in zijn autonome Tesla.