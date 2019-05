’Zwangerschap van zijn vrouw dreef ochtendtrekker’

„Het slachtoffer kreeg zodanig veel schrik om hem tegen te komen dat het gezin uiteindelijk verhuisd is”, stelde de aanklager. De verdachte betwist de feiten die hem worden aangewreven niet, maar geeft daarvoor een opmerkelijke verklaring.

„Door de zwangerschap van zijn vrouw had hij minder seks”, pleitte advocaat Koenraad Stubbe. „Als hij last had van een ochtenderectie begaf hij zich naar het balkon. Hij beseft dat dit fout was, maar we mogen deze zaak ook niet opblazen. Het is niet dat hij uit de struiken kwam gesprongen en plots voor dat meisje stond. Zijn balkon bevond zich op de derde verdieping en het was telkens nog donker. Hij heeft nooit enig contact gehad met haar. Mijn cliënt heeft zeer veel spijt en heeft het slachtoffer al een morele schadevergoeding betaald van 500 euro.”

De uitspraak volgt op 21 juni.