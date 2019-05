’Groningen profiteert meest van EU-subsidies’

Dat schrijft de NOS, die adviesbureau ERAC een analyse liet doen. Volgens de NOS kregen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Groningen samen meer dan 500 euro per inwoner aan Europese subsidies. Dat is vier keer zoveel als in Friesland.

De landelijke omroep weet dat Nederland tot nu toe 4,9 miljard euro kreeg aan subsidies voor projecten uit de Europese begroting 2014-2020. Dit geld kwam terecht bij zo’n 11.000 organisaties en leverde naar schatting 107.000 banen op.