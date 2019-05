Eerste Everest-doden van 2019 gemeld

De 27-jarige Ravi Thakar uit New Delhi werd dood aangetroffen in een tentje op de zuidkant van de Mount Everest. De Indiër is de eerste dode in 2019 op de hoogste berg ter wereld (8848 meter). De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend. Vorig jaar kwamen er op de Everest vijf mensen om het leven.

De 34-jarige Narayan Singh overleed als gevolg van hoogteziekte op de Mount Makalu, de vijfde hoogste berg te wereld. Singh maakte deel uit van een expeditie van het Indiase leger. Een Bulgaar kwam om het leven bij het afdalen op de Mount Lhotse.

Afgelopen woensdag waren al twee bergbeklimmers uit India gestorven op de Mount Kangchenjunga.

De 39-jarige docent Seamus Sean Lawless uit Dublin wordt sinds donderdag vermist, nadat hij was uitgegleden in de sneeuw bij het afdalen van de Mount Everest.