’Harbers zat fout’

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Ⓒ ANP

Den Haag - In de wekelijkse ministerraad zijn harde noten gekraakt over het verzwijgen van cijfers over ernstige misdaden in en rond asielzoekerscentra. Het kabinet wil dat staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) alles op alles op alles zet om de beloofde openheid van zaken waar te maken.