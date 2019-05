Docente ontslagen na helpen leerlingen bij examen

Dat bevestigt rector van de school Corinne Sebregts aan Omroep Brabant.

Het gaat om het examen Duits dat afgelopen maandag werd afgenomen. Nadat de school zelf een intern onderzoek had gedaan, heeft de Onderwijsinspectie het examen woensdag al ongeldig verklaard.

Uit dat onderzoek bleek dat de surveillerende docente een aantal leerlingen had geholpen. Op wat voor manier ze dat deed, wil de school niet zeggen. Maandag 17 juni moeten de leerlingen het examen nog een keer maken. Ze weten daardoor pas weken later of ze zijn geslaagd of niet.

