Noorse paardenvrouw gaat viral

Als je haar van een afstand aan ziet komen dan lijkt het alsof er een paardachtig dier op je afkomt. Naarmate ’het verschijnsel’ nadert, blijkt dat het om de Noorse vrouw Ayla Kirstine gaat. Haar filmpjes worden op Instagram vaak duizenden keren bekeken.

Het is niet de eerste keer dat zij zich als een dier manifesteert. Zo leerde Kirstine zichzelf op 4-jarige leeftijd aan hoe zij als hond moest lopen. Haar aandacht verlegde zich later naar paarden.

Ze zegt in een interview met Insider dat zij een extreem gevoelig persoon is die voor het minste of geringste bang is. Maar in haar capriolen als paard is zij voor de duvel niet bang. Ook haar lichaam blijkt bijzonder weerbaar te zijn als zij als paard door het leven trekt. Ze ervaart naar eigen zeggen nooit lichamelijk ongemak nadat zij als paard actief is geweest.