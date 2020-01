Airporttaxi steeds duurder

Dat blijkt uit internationaal onderzoek van vliegspecialist Air Mundo. Omgerekend kost de luchthaventaxi gemiddeld twee euro per kilometer. Schiphol zit daar met 2,65 euro fors boven.

Per kilometer staat de taxi in Genève met 6,20 euro aan kop, gevolgd door Zürich, Nice, Kopenhagen, Londen en Düsseldorf. „Hogere kosten voor de reiziger zijn voor een groot deel afhankelijk van de afstand. Voor de zakenman doorgaans geen probleem, voor de toerist wel. Het is altijd voordeliger om op een vliegveld bus of trein te pakken, maar de taxi is wel sneller en makkelijker”, zegt onderzoeker Guus Wantia.

Het beste is de reiziger volgens hem af in Antalya en Boekarest met nog geen 50 cent per kilometer (ritprijs 8 euro). „Ook Istanbul, Moskou, Kiev, Warschau, Izmir en Ankara scoren relatief goed. Vooral de Spaanse luchthavens zijn dicht bij de stadscentra, dus is de totaalprijs ook lager. In Lissabon kost de rit slechts 15 euro.”