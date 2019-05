Oostenrijkse politicus beschuldigd van corruptie na geheime opname

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel en de krant Süddeutsche Zeitung melden de beelden - gratis - toegestuurd te hebben gekregen. Wie de makers van de video zijn en voor wie ze werken, is onduidelijk. De video stamt uit juli 2017, zo’n drie maanden vóór de verkiezingen in Oostenrijk. Strache, leider van de rechts-populistische FPÖ, en zijn partijlid Johann Gudenus, zijn te zien in een luxueus oord op het vakantie-eiland.

Een vrouw, ’Alyona Makarova’, zogenaamd het nichtje van de Russiche olie-miljonair Igor Makarova, kondigt tegen de twee politici aan om honderden miljoenen in Oostenrijk te investeren. Ze biedt aan om de FPÖ te steunen, zodat die partij haar zaken en belangen in het land kan behartigen. Later dat jaar vormt Strache een coalitie samen met bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP).

Kranteninvestering

Zo stelt de knappe Makarova voor om de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung deels op te kopen om als publieke stormram voor de FPÖ te gebruiken pal voor de verkiezingen. De vrouw kan overigens niet uitsluiten dat het om zwart geld gaat, maar dat lijkt Strache en zijn kompaan weinig te deren. Ook biedt ze aan om via een schimmige constructie grote sommen geld aan de partij over te maken.

De geheime gesprekken voeren verder langs de laatste roddels over hooggeplaatsten in het parlement van het land. Wie er bijvoorbeeld homoseksueel is en wie wel eens harddrugs als cocaïne gebruikt.

’Onder invloed van alcohol’

Strache zegt in een reactie tegen de Duitse krant dat hij geen enkel zakelijk voordeel uit de ’privégesprekken’ heeft gehaald. Ook wijst hij op de alcohol die op de bewuste avond werd geschonken en hij zou moeite hebben gehad met de taalbarrière „zonder professionele tolk.”