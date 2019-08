Salvini laat 27 migrantenkinderen toe

In een brief laat de rechts-populistische minister weten dat de verantwoordelijkheid van deze mensen nu volledig ligt bij premier Giuseppe Conte. De 27 kinderen worden toegelaten omdat zij alleen zijn en niet worden begeleid door een ouder. Onder de rest van de bootvluchtelingen zijn nog twee kinderen. Zij mogen Italië niet in omdat zij wel samen met hun ouders zijn.

Veel mensen die hun land ontvluchten zoeken hun heil in landen als Griekenland en Italië. Salvini probeert hier al een tijd een stokje voor te steken. Het harde beleid van de minister tegen de komst van migranten is populair bij veel Italianen.