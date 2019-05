’Vragen over rivieren zijn altijd zo saai’

Marton, Jan Willem Biekart, Isa, Otto (v.l.n.r. staand) en zittend Sietse (l) en Mathijs. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Het was een zware dag voor onze examenvloggers. Havist-vlogger Yentel maakte evenals Ties het biologie-examen. „Ik twijfelde bij elke vraag. Maar als ik het correctiemodel bekijk, lijkt het mee te vallen.” Vwo-vlogger Tom over het examen natuurkunde: „Vraag 23 was voor mij abacadabra. Ging over energieput en energieniveaus en een aangepast acetofenon-molecuul. Je moest erover tot in detail beredeneren, maar ik had echt geen idee.”