Geen plek meer voor relschoppers

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt dat de overeenkomst eind juni eindigt. Het was de bedoeling dat de jongeren nog een extra jaar werden gehuisvest in het asielzoekerscentrum in Leersum, waar plek is voor in totaal 550 personen. „We gaan bekijken waar we ze nu kunnen onderbrengen. Dat gaat in overleg met gemeenten, want ze moeten ook naar school kunnen.”

Het gaat om een groep die voor een groot deel uit ’veilige landen’ komt, zoals Marokko. Deze asielzoekers maken geen kans op een verblijfsvergunning. Ook zitten er jonge Eritreeërs bij.