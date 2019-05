Kamervoorzitter kritisch op nep-arrestatie Denk in Jeruzalem

Dat zei ze zojuist in het programma Pauw. Arib reageert op Tunahan Kuzu die zich vrijdag in Jeruzalem liet filmen terwijl hij met een Palestijnse vlag paradeerde vlak voor de neus van Israëlische militairen. Dit terwijl het rond het vrijdaggebed was en hij bij de Tempelberg liep, een gebied dat altijd scherp in de gaten wordt gehouden wegens veiligheidsrisico’s. Politieke uitingen - van zowel Israëlische als Palestijnse kant - zijn op die plek niet toegestaan. De agenten spraken hem aan en vervolgens verspreidde Kuzu zelf het bericht dat hij zou zijn aangehouden.

Dat bleek toch iets anders te zitten. Minister Kaag (Buitenlandse Zaken) kon snel melden dat Kuzu niet daadwerkelijk was aangehouden, maar slechts staande gehouden. Zijn vlag was wel in beslag genomen.

Respect

Arib merkt op dat het gebied rond de Tempelberg voor meerdere religies belangrijk is. „Om daar te gaan demonstreren vind ik niet van respect getuigen”, zegt ze over Kuzu’s vlagvertoon.

Dat Kuzu vervolgens foutief liet verspreiden dat hij was aangehouden, verbaasde Arib niks. „De manier waarop ze dat doen is voor mij niet vreemd”, zegt de Kamervoorzitter die merkt dat Denk met knip- en plakwerk de gang van zaken met suggestieve filmpjes verdraait. „Ze laten niet de hele waarheid zien.” Dat is nepnieuws volgens haar.

