Kabinet strijdt tegen macht Apple en Google

De CDA-bewindsvrouw wil onder meer dat het ’veelvuldig opkopen van – nu nog kleine – toekomstige concurrenten’ gedwarsboomd wordt. Zo zou de toezichthouder het voortaan ook moeten kunnen verbieden als bedrijven met relatief weinig omzet opgeslokt worden door de grote jongens.

Het is Keijzer eveneens een doorn in het oog dat bedrijven als Apple en Google alles naar zich toetrekken en dat het voor de consument eigenlijk niet meer mogelijk is een app te downloaden zonder met één van die twee bedrijven in aanraking te komen.

Ze wil dat dit soort bedrijven door Europa gedwongen kan worden om data met concurrentie te delen, zodat die ook een kans krijgt. Bovendien moet het manipuleren van zoekdata, waardoor de concurrentie benadeeld wordt, beter bestraft kunnen worden.

