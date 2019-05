Hordes toeristen naar scènes Game of Thrones

Bij Ballintoy-beach vertelt een bord welke scènes er zijn opgenomen voor Game of Thrones. Ⓒ Hollandse Hoogte

Londen - „Het ziet er heel anders uit dan in de serie”, zegt Maria Kenny terwijl ze uitkijkt over het haventje van Ballintoy. Dit moeten The Iron Islands voorstellen, maar hoe verzot ze ook is op de serie Game of Thrones, ze vindt het moeilijk de hier opgenomen scènes te herkennen. Tot ze zich realiseert dat ze de verkeerde kant uitkijkt. „Ah ja, dat is beter. Die lantaarnpalen zijn weggewerkt.”