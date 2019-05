Brandstofloze motor blijft fascineren: uitvinder was plots rijk en ’stierf vroeg’

Een van de weinige foto’s van Wardenier met zijn motor, die door ’mannen in zwarte pakken’ bij zijn ouders zou zijn weggehaald.

Was Johan Wardenier, uitvinder van ’de wondermotor die op lucht liep’, een fantastisch genie of een geniale fantast? Die vraag houdt de gemoederen in Steenwijk en Wolvega al 85 jaar bezig. Nu fossiele brandstoffen meer dan ooit onder druk staan, is aan Wardenier een tweede boek, een expositie en een musical gewijd. Het is een oneindig mysterie van een uitvinder waarover zelfs wordt getwijfeld of hij daadwerkelijk in zijn graf ligt.