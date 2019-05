Nieuwe fractievoorzitter van CDA: wie van de drie?

De nieuwe burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, wil zo snel mogelijk het stokje overdragen Ⓒ ANP

Den Haag - In de CDA-fractie wordt dit weekend volop nagedacht over een opvolger van fractieleider Sybrand Buma. De nieuwe burgemeester van Leeuwarden wil zo snel mogelijk het stokje overdragen. De nieuwe aanvoerder wordt in principe tussenpaus, tot er voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen een nieuwe lijsttrekker en dus partijleider komt. Daarvoor worden de ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer getipt. Voor het fractievoorzitterschap van het CDA in de Tweede Kamer circuleren drie namen in de wandelgangen.