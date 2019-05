GroenLinks is jarig: 30 jaar een dubbele moraal

Nestor Bram van Ojik, met drie decennia GroenLinks-geschiedenis achter de rug, en huidig succesnummer Jesse Klaver in juni 2017, een dag nadat het mislukte om een regering te vormen met VVD, CDA en D66. Ⓒ ANP

GroenLinks is jarig. Morgen bestaat de partij dertig jaar. De groenen kenden in al die jaren hoge pieken en diepe dalen, maar altijd was er plaats voor onderling gekonkel en dramatiek. Een opvallend gegeven, juist voor een partij die bestaat uit gefuseerde moralisten.