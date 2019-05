Zo werd een kansarm kortgehouden Marokkaans meisje de grote leider

Rahma el Mouden: „Ik hoop te eindigen als schrijfster. Ik heb nog zo verschrikkelijk veel te vertellen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

De weg naar mijn vrijheid heet haar boek dat volgende week uitkomt. Die weg liep van kansloos meisje in Marokko via een ondergeschikte rol als vrouw naar een eigen miljoenenbedrijf in Amsterdam. Eén woordje van haar man zorgde voor de vrijheid: Go! Nu haar dochter de firma heeft overgenomen, wacht voor Rahma el Mouden (60) een nieuwe droom: Nederlands studeren en schrijfster worden.