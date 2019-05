Overleden fietser Breda is 28-jarige man

Ⓒ Perry Roovers, MaRicMedia

BREDA - Door ongeluk met een auto in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige fietser overleden. De man uit Etten-Leur kwam op de Westerparklaan in aanrijding met een taxi die volgens de politie werd bestuurd door een 21-jarige inwoner van Oosterhout. Hij is na het ongeluk aangehouden.