Schietpartij in parkeergarage Rembrandtplein

Het gaat om de parkeergarage The Bank Rembrandtplein, vlakbij het bekende uitgaansgebied. De schietpartij gebeurde rond 04:30 uur. Toen was het erg druk. Iets daarna meldde de politie dat het gebied ’ruim was afgezet’ zodat recherche z’n werk kan doen. Veel mensen konden daardoor niet bij hun auto.

Op foto’s is te zien hoe meerdere politieauto’s, ambulances, een traumahelikopter en brandweerwagens uitrukten.

Volgens ooggetuigen waren ambulancemedewerkers lang bezig in de garage en is het slachtoffer daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet over de medische situatie, zoals gebruikelijk, geen uitspraken.

Omstanders en hulpdiensten hebben direct na het incident geholpen. Ⓒ Michel van Bergen

Wat de achtergronden zijn van de schietpartij, is nog niet duidelijk. De zwaargewonde was het enige slachtoffer. Zijn of haar identiteit is niet bekendgemaakt.

