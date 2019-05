Slachtoffer (26) schietpartij in parkeergarage Rembrandtplein overleden

De schietpartij gebeurde rond 04:30 uur, bij de parkeergarage The Bank Rembrandtplein, naast het bekende uitgaansgebied. Toen was het erg druk. Iets daarna meldde de politie dat het gebied ’ruim was afgezet’ zodat recherche z’n werk kan doen. Veel mensen konden daardoor niet bij hun auto.

Op foto’s is te zien hoe meerdere politieauto’s, ambulances, een traumahelikopter en brandweerwagens uitrukten.

Volgens ooggetuigen waren ambulancemedewerkers lang bezig in de garage en is het slachtoffer daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Het gaat om een 26-jarige man uit Almere.

Omstanders en hulpdiensten hebben direct na het incident geholpen. Ⓒ Michel van Bergen

Na de schietpartij meldden getuigen dat vier mensen er in een auto vandoor waren gegaan. De politie kon ze opsporen. De inzittenden van de auto - drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22 - zitten nog vast.

