’Gesprekken over vrijgeleide Nederlandse IS-vrouwen’

Dat meldt het AD. Nederlandse en Iraakse autoriteiten zijn daarover al enige tijd in gesprek. De vrouwen zouden een veilige doorgang vanuit Syrië naar het Nederlandse consulaat in de Iraakse stad Erbil krijgen.

Het gaat om tien vrouwen en hun kinderen. Ze zitten al enige tijd in vluchtelingenkampen in Noordoost-Syrië. Nederland wil eerst afspraken maken en daarmee voorkomen dat ze worden gearresteerd, berecht in Irak zelf, en de doodstraf krijgen.

De doortocht is controversieel: de discussie over de berechting van IS’ers woedt volop. Sommigen willen berechting in Nederland, anderen vinden het juist terecht dat IS-vrouwen worden berecht op de plek waar alle misdaden worden gepleegd, en wijzen erop dat ook de kinderen met een bepaald gedachtegoed zijn opgevoed.