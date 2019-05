’Gevangenissen scherpen regels aan na fiasco Michael P.’

Dat meldt De Stentor. De regionale krant schrijft dat de verlofregels in onder meer Zwolle, Zutphen en Lelystad zijn aangepast en baseert zich op een brief van de Dienst Justitiële Inrichtingen die naar alle gevangenisdirecteuren zou zijn gestuurd.

Het gaat om gevangenen die zijn veroordeeld voor moord, mishandeling, diefstal met geweld of verkrachting, en voor het laatste deel van de straf naar een forensische kliniek zouden gaan, met meer vrijheden. Aanleiding zijn verschillende fouten rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber.

Het Openbaar Ministerie kan nu een bindend advies geven over mogelijke versoepeling van het gevangenisregime, aldus De Stentor. Een risicoanalyse is altijd verplicht.

Reacties

Het palet van maatregelen is ’noodzakelijk’, zo zegt justitievakbond Juvox, maar verhoogt de werkdruk in de gevangenissen wel. Advocaten zijn kritisch. Tbs-advocaat Job Knoester noemt de maatregelen ’paniekvoetbal voor de bühne’. Collega Anno Huisman begeleidt een veroordeelde met een verslaving wiens proeftijd eigenlijk zou aflopen. Nu moet hij terug naar de gesloten instelling, ’terwijl de problematiek van Michael P. in geen enkel opzicht vergelijkbaar is’, aldus Huisman. „Dat is zwaar onterecht en zelfs schadelijk. Bevlogen PI-medewerkers waren letterlijk in tranen.”

Minister Dekker bevestigt dat ’alle gevallen van ernstige gewelds- en zedendelicten die in een kliniek zitten zijn doorgelicht’ en laat weten dat ook ’het bewustzijn over de risico’s van vrijheden is vergroot’ voor andere veroordeelden.