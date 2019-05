Heinz-Christian Strache stapt op na schandaal nep-Rus

De in 2017 opgenomen video werd vriijdag gepubliceerd waarin Strache en een vermeende Russische oligarch praten over hulp bij onder meer verkiezingscampagnes.

In de door Der Spiegel en Süddeutscher Zeitung verspreide video is te zien dat vicekanselier Strache en een partijgenoot praten met een vrouw, die zich voordoet als een vermogende Russin. Het gesprek gaat over hoe de vrouw zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de krant Kronen Zeitung te kopen. Die krant zou volgens Strache zijn partij dan ook een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne.

De video werd enkele maanden voor de nationale verkiezingen in 2017 gemaakt, toen de ÖVP onder Sebastian Kurz net de coalitie met de SPÖ had beëindigd. In de verkiezing kwam de FPÖ uit op 26 procent van de stemmen. Sinds december 2017 besturen ÖVP en FPÖ samen.