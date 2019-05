’Alles wat je deed, deed je voor iemand anders’

Archieffoto van een mars tegen seksueel geweld op 12 mei, naar aanleiding van de moord op Julie (inzet rechts). Ⓒ EPA / Politie

SCHILDE - De uitvaartplechtigheid van de vermoorde Julie Van Espen (23) heeft in Vlaanderen tot een ware stormloop geleid. Zo’n 1.600 mensen betuigen haar een laatste eer en volgen de dienst op een plein buiten de kerk in Schilde, zo schat de politie. Ze horen de woorden van familieleden met een brok in de keel aan. „Je blijft voor altijd mijn zus. Ik ga je overal in blijven zien.”