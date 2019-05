VS waarschuwen voor vliegen boven Golf

Het advies, dat ook betrekking heeft op het luchtruim boven de Golf van Oman, komt te midden van de toenemende spanningen tussen de VS en Iran.

Washington heeft de economische sancties verscherpt en zijn militaire aanwezigheid in het gebied versterkt. De VS beschuldigen Iran bedreigingen te hebben geuit aan het adres van Amerikaanse troepen in de regio. Eerder deze week heeft de regering van president Donald Trump niet-essentieel diplomatiek personeel uit Irak laten vertrekken vanwege de dreigementen van door Iran gesteunde Iraakse gewapende groepen.

Teheran beschrijft die stappen als ¨psychologische oorlogvoering” en een „politiek spel.”