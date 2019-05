Nummer Duncan Laurence schalt door Utrecht

Achter de houten toetsen en pedalen van het Domcarillon in de Utrechtse binnenstad zit als vanouds de Utrechtse stadsbeiaardier Malgosia Fiebig die haar repertoire zo veel mogelijk afstemt op de actualiteit. En vandaag is dat natuurlijk het Songfestival in Tel Aviv.

De dood van David Bowie, een optreden van de Stones op Pinkpop, de officiële bekendmaking van de Vueltastart: het klokkenspel in de Domtoren wordt door de in Polen geboren Fiebig steeds aangepast.

Winkelend publiek en toeristen worden verrast door het nummer Arcade vanuit de Domtoren Ⓒ De Telegraaf

Eergisteren, bij het overlijden van Hollywoordster Doris Day, klonk nog Day’s vertolking van de klassieker ‘Que será, será Whatever will be, will be, The future's not ours to see, Que será, será’.